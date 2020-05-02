Isparta’da bir köy karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Sütçüler ilçesine bağlı Belence köyü, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.<br>Sütçüler ilçesine bağlı Belence köyünde, 2 kişiye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine köyün 15 Mayıs gününe kadar, 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Köye girişçıkışlar yasaklandı. Jandarma ekiplerinin bugün itibarıyla girişçıkışı kontrol altına aldığı köyde, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, çalışma başlattı.<br>Öte yandan, geçen hafta Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi ve Beyköy ile Gelendost ilçesine bağlı Keçili köyü karantinaya alınmıştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ<br>2020-05-01 23:46:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.