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Ramazan ayında yardım istismarcılarına dikkat Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi: "Hiç almayanlar varken 10 tane alan da var"

İHA

Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, bazı kişilerin halkın Ramazan ayında artan yardımlaşma duygusunu istismar ederek 10 ayrı yerden yardım paketi aldığını ve evlerinde stokladıklarını tespit ettiklerini söyledi.

Ramazan ayında yardım istismarcılarına dikkat Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi: "Hiç almayanlar varken 10 tane alan da var"

Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, bazı kişilerin halkın Ramazan ayında artan yardımlaşma duygusunu istismar ederek 10 ayrı yerden yardım paketi aldığını ve evlerinde stokladıklarını tespit ettiklerini söyledi.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte halkta yardımlaşma duygularının arttığını belirten Büyükleblebi, bu duyguları istismar edenlere yönelik halkı uyardı. Yardım paketlerini adaletli bir şekilde dağıtmaya çalıştıklarını söyleyen Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Büyükleblebi, “Ramazan ayı içerisindeyiz. Korona virüs nedeniyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlarımız arttı. Bu ay hayır ayı, zekatların, fitrelerin verileceği bir ay. Mahallelerimizde muhtarlarımız titiz bir çalışma yaptı. Mahallelerimizde yardıma muhtaç kişileri belirledik ve liste yaptık. Öncelik sıralaması belirledik. En çok ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızı belirledik. Her mahallemiz için muhtarımızda böyle bir liste mevcut. Hayırsever vatandaşlarımız bize müracaat ettiğinde bu listelerden sıra ile dağıtıyoruz. Bu süreçte birçok kurum ve kuruluş yardım dağıtıyor. Muhtarlarımızın zor durumda kaldığı dönemler oluyor. Bizim sıramızda birçok insan var. Ama gelen yardım miktarı ve yardım kolisi sınırlı sayıda. Gelen sayıya göre sıradan gidiyor. Sıralamada geride kalanlar biraz daha geç bu imkana sahip oluyor. Bu nedenle vatandaşımızla aramızda sorunlar yaşıyoruz” dedi.

“Yardımlar doğru yerlere ulaşsın”
Muhtarların köprü görevi yaptığını dile getiren Büyükleblebi, “Başka bir sorun. Geçen hafta Hızırbey Mahallemizde ortaya çıkan bir durum. İstisnai bir durum. Muhtara geliyor, ondan alıyor. Başka bir kuruma gidiyor, alıyor. Özel sektörde bir yere gidiyor, oradan alıyor. Derneklerden alıyor. Bir bakıyorsunuz 10 tane yardım kolisi almış. Hiç almayanlar varken 10 tane alan da var. Evde 5 tane çiçek yağı, 5 tane salça çıkıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız varsa bizim atladığımız muhtarımıza başvursun. Hayırsever vatandaşlarımıza, yardım yapacaklara ricam muhtarları arasınlar. Durumunu bilgi alsınlar. Yardımlar doğru yerlere ulaşsın. Hiç yardım almayan vatandaşlarımız olabilir. Muhtarlar, yardım verecek ile yardım alacak vatandaş arasında doğru bir köprü” diye konuştu.

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