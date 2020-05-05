Isparta'nın Ayvalıpınar köyü, karantinaya alındı

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<br>Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'nın Sütçüler ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyünde, 2 kişinin 'Covid-19' testinin pozitif çıkmasının ardından karantina uygulaması başlatıldı. <br>İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararda, köyde 2 kişinin 'Covid-19' testinin pozitif çıkması ve vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeniyle koronavirüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması için saat 17.00'de 19 Mayıs'a kadar karantina başlatıldığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ<br>2020-05-05 17:56:42<br>

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