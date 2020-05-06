Somali’de eşi vefat edince ortada kalan 3 çocuğunun Türkiye’ye getirilmesini istiyor 9 çocuk annesi Somalili Mahanmet: "3 çocuğum Somali'de kaldı, getirilmesi için yardım bekliyorum"

Somali’den yaklaşık 10 ay önce 6 çocuğuyla Isparta’ya gelen Aişe Abdullah Mahanmet, geçtiğimiz hafta eşinin vefat etmesi nedeniyle Somali’de kalan 3 çocuğunun Türkiye’ye getirilmesini istiyor. Mahanmet, “Çocuklarım yalnız kaldı, bize yardımcı olsunlar, çocuklarıma hep birlikte yaşamak istiyoruz” dedi.

Somalili 45 yaşındaki Aişe Abdullah Mahanmet, yaklaşık 10 ay önce 9 çocuğundan 6’sını alarak Türkiye’ye geldi. Isparta’da Pirimehmet Mahallesi 1715 Sokak’ta bir eve yerleşen Mahanmet, 6 çocuğuyla birlikte burada yaşamaya başladı. Geçtiğimiz hafta Somali’de yaşayan eşinin vefat ettiğini öğrenen Mahanmet, Somali’de kalan 3 çocuğunun Türkiye’ye getirilmesini istiyor. Mahanmet, bu konuda yetkililerden yardım beklediğini söyledi.



“Çocuklarımla hep birlikte yaşamak istiyoruz”

Eşinin çalışmak için 3 çocuğuyla birlikte Somali’de kaldığını belirten Aişe Abdullah Mahanmet, “Oradaki kızım aradı ve babasının vefat ettiğini söyledi. Biz de yaklaşık 10 ay önce 6 çocuğumla Türkiye’ye geldik. Somali’deki 3 çocuğumu getirmek istiyorum. Çünkü komşularım bakıyor. Benim çocuklarımın getirilmesine yardımcı olunsun. Ben bir anne olarak tek başımayım. Çocuklarımla hep birlikte yaşamak istiyoruz” diye konuştu.

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