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Isparta’da mermer ocakları yeniden üretime başladı Isparta Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Mustafa Küçükyaman: “Eski ihracat rakamlarını tekrar yakalayacağız”

İHA

Isparta Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Mustafa Küçükyaman, korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı olan mermer ocaklarında üretimlerin yeniden başladığını açıkladı. Küçükyaman, "Ülkemizin kalkınmasında mücadelemizi üreterek, ihracat yaparak vereceğiz" dedi.

Isparta’da mermer ocakları yeniden üretime başladı Isparta Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Mustafa Küçükyaman: “Eski ihracat rakamlarını tekrar yakalayacağız”

Isparta Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Mustafa Küçükyaman, korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı olan mermer ocaklarında üretimlerin yeniden başladığını açıkladı. Küçükyaman, “Ülkemizin kalkınmasında mücadelemizi üreterek, ihracat yaparak vereceğiz” dedi.
Korona virüs nedeniyle Isparta’da mermer ocakları faaliyetlerine bir süre ara vermişti. Büyük bir kısmı Çin’e ihraç olan mermer için üretim yeniden başladı. Isparta Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Mustafa Küçükyaman, 15 Nisan itibariyle çalışanları geri çağırmaya başladıklarını söyledi. Korona virüs nedeniyle dünyada yaşanan global krizden en çok etkilenen sektörün mermercilik olduğuna değinen Mustafa Küçükyaman, “Mermer sektöründe bu işin başlangıç noktası Çin. Ürünlerimizin yüzde 90’ını Çin’e ihraç ediyoruz. Ocak ayında Çin’in tatilinden dolayı önlemlerimizi almıştık. Ancak korona virüs salgını ortaya çıkınca Ocak ayı başından 15 Nisan’a kadar maden ocaklarımız kapalı kaldı. Bu sürede bazı ocaklarımız yüzde 10 kapasiteyle çalıştılar. Çünkü blok ihracatımız Çin’e yapılıyor. Bu sektörde fabrikalardan çıkan ürünlerin etkilenme oranı yüzde 25 civarında. Ancak blok mermer ihracatı yapan ihracatçılarımız yüzde 80 oranında etkilendiler” diye konuştu.

“Mermer ocakları tekrar yüzde 80 ile çalışmaya başladı”
Türkiye’de korona virüs vaka verilerinde gelişmeler olması üzerine 15 Nisan’dan sonra mermer ocaklarının tekrar yüzde 80 kapasite ile çalışmaya başladığını ifade etti. Küçükyaman, “Çin’de üretimin yeniden başladığını biliyoruz. Şuanda Çin’de stok sahalarını keserek üretim yapıyorlar. Biz de Çin’den ülkemize uçuşların açılmasını bekliyoruz” dedi.
Isparta’da mermer ihracatının Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 oranında düşüş yaşadığını kaydeden Küçükyaman, “İnşallah eski rakamları yakalayacağız. Devletimiz ve milletimiz el ele vereceğiz, bu virüsü yeneceğiz. Satılmayan altın bile değersizdir. Altın bile üretiyor olsak satılmazsa bir değeri yok. Onun için inşallah kısa sürede uçuşlar açılacaktır. O zaman eski verileri ve rakamları tekrar yakalarız diye ümit ediyoruz” dedi.
Küçükyaman, devletin sektöre verdiği desteklerden memnun olduklarını ifade ederek, ülkenin kalkınmasında mücadeleyi ihracat yaparak vereceklerini sözlerine ekledi.

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