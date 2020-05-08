Karantinanın son gününde fidan dikip, memleketlerine uğurlandılar

<br>Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)SUUDİ Arabistan'dan geldikleri Isparta'da 14 günlük karantina süresi dolan 268 Türk vatandaşı, gitmeden önce kaldıkları yurdun bahçesinde hatıra fidanı dikti.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Suudi Arabistan'dan ülkeye tahliyeleri sağlananlardan 268'i Isparta'da bulunan Murat Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'nda 14 gün önce karantina altına alındı. Karantina süreleri bugün sona eren vatandaşlar, gitmeden 1 gün önce yurt bahçesinde kendi adlarına fidan dikti. 268 Türk vatandaşı, öğrenci yurduna gelen otobüslerle bugün memleketlerine uğurlandı.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ<br>2020-05-08 13:55:21<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-