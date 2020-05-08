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Isparta'da KKKA hastalığından 1 kişi hayatını kaybetti Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri sağlığına kavuştu

İHA

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyünde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeyiyle hastanede tedavi altına alınan iki kardeşten biri hayatını kaybederken, diğeri sağlığına kavuştu.

Isparta'da KKKA hastalığından 1 kişi hayatını kaybetti Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri sağlığına kavuştu

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyünde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeyiyle hastanede tedavi altına alınan iki kardeşten biri hayatını kaybederken, diğeri sağlığına kavuştu.
Isparta’nın Ayvalıpınar köyünde yaşayan A.T (39), yaklaşık 2 hafta önce ateş, kusma ve bulantı şikayetiyle başvurduğu Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesinden Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan A.T, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.T’nin yapılan kan testleri sonucunda kene ısırması olarak bilinen KKKA hastalığından öldüğü belirlendi. A.T’nin ölümünden birkaç gün sonra aynı şikayetlerle Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan kardeşi M.T’ye de KKKA teşhisi konuldu. 10 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören M.T, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.

“Kene olayından hiç şüphelenmedik”
A.T ve M.T’nin ağabeyleri Yaşar T., 17 Nisan’dan önce kardeşi Adem’in rahatsızlığından dolayı Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesine başvurduğunu söyledi. Kardeşinin hastaneden eve döndükten sonra ertesi gün tekrar rahatsızlığını ifade eden T., “Diğer kardeşim Eğirdir’de hastaneye götürdü, oradan da Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. İdrarından kan geliyordu. Kendisi zehirlendiğini düşünüyordu. Kene olayından hiç şüphelenmedik. 17 Nisan’da doktor beni aradı ve kardeşimi kaybettiğimizi söyledi. Vefatından 4 gün sonra Sütçüler İlçe Sağlık Müdürlüğünden eve gelen ekip, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından vefat ettiğini söylemişler” dedi.

“Kardeşim beni aradı ve ‘kene ısırdı’ dedi”
Kardeşinin vefatından sonra diğer kardeşi M.T’nin (42) de kendisini kenenin ısırdığını söylediğini belirten Yaşar T., “Cumartesi günü kardeşim beni aradı ve yediğimi çıkarıyorum, üşüyorum dedi. Hemen kardeşimi Eğirdir’de hastaneye götürdüm ve oradan da Isparta Şehir Hastanesine sevk ettiler. Kardeşim yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kaldı, geçtiğimiz Pazartesi günü de normal odaya çıkardılar. Şu anda durumu iyi” diye konuştu.

“Kan tahlilinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığını doğruladık”
Isparta Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Avşar, M.T.'nin hastaneye gelmeden önce ateş, kusma ve bulantı şikayetleri olduğunu, kırsal kesimden gelmesi nedeniyle de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından şüphelendiklerini söyledi. Avşar, “Hemen kan tahlili aldık. Tahlilin sonuçlanması 4 gün kadar sürüyor. O sırada hastamıza kan tablosundaki durum nedeniyle yoğun bakım aşamasında müdahale edildi. Daha sonra hastamızın kan tahlili sonucu çıktı ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığını doğruladık. Yoğun bakım tahlilinden sonra genel durumu iyi olan hastayı servisimize aldık. Kan tahlili sonucu iyi olan hastamızı taburcu ediyoruz” dedi.

“Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız kene ısırmasına karşı dikkatli olsunlar”
Korona virüs pandemisinin olduğu bu dönemde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının da akıllarda bulundurulması gerektiğine değinen Dr. Kemal Avşar, özellikle kırsalda yaşayan vatandaşların bu konuda dikkatli olmalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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