KKKA'lı 2 kardeşten biri öldü, diğeri kurtuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

KKKA'lı 2 kardeşten biri öldü, diğeri kurtuldu

DHA

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedaviye alınan kardeşlerden Adem Toker (39) hayatını kaybetti, ağabeyi Mehmet Toker (42) ise sağlığına kavuştu. Sütçüler ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyünde yaşayan Adem Toker, yaklaşık 2 hafta önce yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetiyle Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Buradan Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Toker, 17 Nisan günü yaşamını yitirdi. Adem Toker'in kan testleri sonucunda ise kene ısırmasına bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi  hastalığından...

KKKA'lı 2 kardeşten biri öldü, diğeri kurtuldu

<br>Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedaviye alınan kardeşlerden Adem Toker (39) hayatını kaybetti, ağabeyi Mehmet Toker (42) ise sağlığına kavuştu.<br>Sütçüler ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyünde yaşayan Adem Toker, yaklaşık 2 hafta önce yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetiyle Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Buradan Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Toker, 17 Nisan günü yaşamını yitirdi.<br>Adem Toker'in kan testleri sonucunda ise kene ısırmasına bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi <br>hastalığından öldüğü ortaya çıktı.<br>Adem Toker'in ölümünden kısa süre sonra aynı şikayetlerle Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ağabey Ahmet Toker'e de KKKA teşhisi konuldu. 10 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören ağabey Toker, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.<br>'KENE OLAYINDAN HİÇ ŞÜPHELENMEDİK'<br>AdemMehmet Toker kardeşlerin ağabeyi Yaşar Toker, "Önce Adem rahatsızlandı. Diğer kardeşim hastaneye götürdü. Kendisi zehirlendiğini düşünüyordu. Kene olayından hiç şüphelenmedik. 17 Nisan'da doktor beni aradı ve kardeşimi kaybettiğimizi söyledi. Vefatından 4 gün sonra Sütçüler İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden eve gelen ekip, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından vefat ettiğini söyledi dedi. Daha sonra Mehmet'i ve beni kene ısırdı. Mehmet'i hastaneye götürdüm. Kardeşim yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kaldı. Şu anda durumu iyi" diye konuştu.<br>'KKKA HASTALIĞINI DOĞRULADIK'<br>Isparta Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Avşar da Mehmet Toker'in hastaneye gelmeden önce ateş, kusma ve bulantı şikayetleri olduğunu, kırsal kesimden gelmesi nedeniyle KKKA hastalığından şüphelendiklerini söyledi. Dr. Avşar, "Hemen kan tahlili aldık. Tahlilin sonuçlanması dört gün kadar sürüyor. O sırada hastamıza kan tablosundaki durum nedeniyle yoğun bakım aşamasında müdahale edildi. Daha sonra hastamızın kan tahlili sonucu çıktı ve KKKA hastalığını doğruladık. İyi olan hastamızı taburcu ettik" dedi.<br>Koronavirüs pandemisinin olduğu bu dönemde KKKA hastalığının da akıllarda bulundurulması gerektiğine değinen Dr. Kemal Avşar, özellikle kırsalda yaşayanların bu konuda dikkatli olmalarını istedi.DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN<br>2020-05-08 16:51:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta'da KKKA hastalığından 1 kişi hayatını kaybetti Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Isparta'da KKKA hastalığından 1 kişi hayatını ...
Karantinanın son gününde fidan dikip, memleketlerine uğurlandılar
YEREL HABERLER Karantinanın son gününde fidan dikip, memleketlerine ...
Isparta’da karantina süresi tamamlanan 268 vatandaş memleketlerine gönderildi
YEREL HABERLER Isparta’da karantina süresi tamamlanan 268 vatandaş ...
Isparta'da gül sezonu başladı
YEREL HABERLER Isparta'da gül sezonu başladı
Isparta'da gül sezonu başladı
YEREL HABERLER Isparta'da gül sezonu başladı
Isparta'da gül sezonu başladı
YEREL HABERLER Isparta'da gül sezonu başladı
Karantina anısına fidanları toprakla buluşturdular
YEREL HABERLER Karantina anısına fidanları toprakla buluşturdular
Isparta’nın Çarıksaraylar beldesinde karantina süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Isparta’nın Çarıksaraylar beldesinde karantina süresi ...
Isparta Valisi Seymenoğlu: 418 vakadan 373'ü iyileşti
YEREL HABERLER Isparta Valisi Seymenoğlu: 418 vakadan 373'ü iyileşti
Isparta’da 418 vakanın 373’ü sağlığına kavuştu Isparta Valisi Seymenoğlu: “Korona virüsten 8 vatandaşımızı kaybettik”
YEREL HABERLER Isparta’da 418 vakanın 373’ü sağlığına ...
Isparta’da mermer ocakları yeniden üretime başladı Isparta Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Mustafa Küçükyaman: “Eski ihracat rakamlarını tekrar yakalayacağız”
YEREL HABERLER Isparta’da mermer ocakları yeniden üretime ...
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Haber alamayan yakınları eve gelince acı manzarayla karşılaştı
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Haber alamayan ...
Isparta’da Ramazan davulcularına izin çıktı, park yasağı kaldırıldı 19 Mayıs’ta kortej düzenlenecek
YEREL HABERLER Isparta’da Ramazan davulcularına izin çıktı, park ...
Güzel Sanatlar lisesi öğretmen ve öğrencileri evde sanatlarını boyadıkları maskelerle yapıyor Isparta GSL’den sosyal medyada‘maskemi takıyorum sanatımı yapıyorum’ etkinliği
YEREL HABERLER Güzel Sanatlar lisesi öğretmen ve öğrencileri evde ...
Somali’de eşi vefat edince ortada kalan 3 çocuğunun Türkiye’ye getirilmesini istiyor 9 çocuk annesi Somalili Mahanmet: "3 çocuğum Somali'de kaldı, getirilmesi için yardım bekliyorum"
YEREL HABERLER Somali’de eşi vefat edince ortada kalan 3 çocuğunun ...
Isparta Emniyetinden, ‘Karayolu Trafik Haftası’ önlemleri
YEREL HABERLER Isparta Emniyetinden, ‘Karayolu Trafik Haftası’ ...
Isparta KOM’dan Nisan ayında 7 operasyon
YEREL HABERLER Isparta KOM’dan Nisan ayında 7 operasyon

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X