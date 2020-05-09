Elektrik akımına kapılan Suriyeli çocuk öldü

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<br>Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA´nın Keçiborlu ilçesinde, elektrik akımına kapılan Suriye uyruklu 1 yaşındaki M.E., yaşamını yitirdi.<br>Olay, saat 18.00 sıralarında Keçiborlu ilçesi Senir beldesi Tepecik Mahallesi Pınar mevkiinde meydana geldi. Çadırda yaşayan Suriye uyruklu A.E.´nin 1 yaşındaki çocuğu M.E., iddiaya göre oyun oynadığı sırada üçlü prize dokununca elektrik akımına kapıldı. Yaralanan çocuk, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Keçiborlu Devlet Hastanesi´ne, ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi´ne sevk edildiği sırada ambulansta hayatını kaybetti. Minik çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırılırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ<br>2020-05-09 01:40:43<br>

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