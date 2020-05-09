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Elektrik akımına kapılan Suriyeli çocuk öldü

DHA

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA´nın Keçiborlu ilçesinde, elektrik akımına kapılan Suriye uyruklu 1 yaşındaki M.E., yaşamını yitirdi. Olay, saat 18.00 sıralarında Keçiborlu ilçesi Senir beldesi Tepecik Mahallesi Pınar mevkiinde meydana geldi. Çadırda yaşayan Suriye uyruklu A.E.´nin 1 yaşındaki çocuğu M.E., iddiaya göre oyun oynadığı sırada üçlü prize dokununca elektrik akımına kapıldı. Yaralanan çocuk, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Keçiborlu Devlet Hastanesi´ne, ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi´ne sevk edildiği sırada ambulansta hayatını...

Elektrik akımına kapılan Suriyeli çocuk öldü

<br>Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA´nın Keçiborlu ilçesinde, elektrik akımına kapılan Suriye uyruklu 1 yaşındaki M.E., yaşamını yitirdi.<br>Olay, saat 18.00 sıralarında Keçiborlu ilçesi Senir beldesi Tepecik Mahallesi Pınar mevkiinde meydana geldi. Çadırda yaşayan Suriye uyruklu A.E.´nin 1 yaşındaki çocuğu M.E., iddiaya göre oyun oynadığı sırada üçlü prize dokununca elektrik akımına kapıldı. Yaralanan çocuk, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Keçiborlu Devlet Hastanesi´ne, ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi´ne sevk edildiği sırada ambulansta hayatını kaybetti. Minik çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırılırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ<br>2020-05-09 01:40:43<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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