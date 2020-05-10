Isparta Belediyesi, Ramazan Ayı’nda davulcu geleneğini yaşatmak için son 1 hafta mahallelerde davul çaldıracak. Davulcuların vatandaşlardan para toplayamayacak, hizmet bedelini Isparta Belediyesi ödeyecek.

Korona virüsle mücadele sürecinde halk sağlığı önlemleri kapsamında bu Ramazan Ayı’nda davulculara izin verilmedi. Ramazan ayının sembolü davulcular, bu Ramazan ayında mahallelerde davul çalamadı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ramazan ayının son 1 haftasında davulcuların mahallelerde davul çalması konusunu İl Hıfzıssıhha Kurulu’na götürdü. Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, son 1 hafta davulculara izin verdi. Davulcular Ramazan ayının son 1 haftasında mahallelerde davul çalacak ama kapıların zilini çalamayacak. Davulcuların son hafta para toplaması yasak. Davulcuların hizmet bedelini Isparta Belediyesi ödeyecek.



16 bin adet gıda paketi hazırlandı

Bu arada Isparta Belediyesi, korona virüs sürecinde yardımlarını artırdı. TC numarası ile başvuran herhangi bir sosyal güvencesi olmayan her vatandaşa gıda paketi veriliyor. Belediye, korona virüs sürecinde 16 bin adet gıda paketi hazırladı. Ayrıca Isparta Belediyesi, üniversitenin tatil olmasından sonra korona virüs nedeniyle kendi memleketlerine gidemeyen yabancı öğrencilere de yardım elini uzattı. Isparta’da kalan yabancı öğrencilere en az 1 aylık ihtiyaçları için gıda paketi yardımında bulunuldu.

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