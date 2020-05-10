100'üncü yaşa pastalı kutlama

<br>Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, bugün 100'üncü yaşını kutlayan Dudu Sezgin'i evinde ziyaret ederek, hem doğum gününü hem Anneler Günü'nü pasta keserek kutladı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı koordinesinde Türkiye genelinde 100 yaş ve üzerinde bulunan 5 bin 529 kişiden, Isparta'da ikamet eden 17 anne ile şehit anneleri, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından evlerinde ziyaret edildi. Sakarya'da oluşturulan Cennet Anneleri Hatıra Ormanı'na adlarına dikilen fidanların sertifikaları takdim edilen annelere günün anısına gülle birlikte bazı küçük hediyeler verildi.<br>100'ÜNCÜ YAŞINI KUTLADI<br>Bu annelerden Dudu Sezgin'i de ziyaret eden ekipler bugün kutladığı 100'üncü yaş günü için pasta getirdi. Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin getirdiği doğum günü pastası üzerindeki mumları üfleyen Dudu Sezgin, ekiplerle birlikte pasta kesti.<br>Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin ziyaret edip, Anneler Günü'nü kutladığı bir diğer anne ise 1918 doğumlu Emine Duran oldu. İl genelinde özellikle şehit anneleri ve yaşı ilerlemiş anneler de gün içinde ekipler tarafından bu şekilde ziyaret edildi.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ<br>2020-05-10 16:18:16<br>

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