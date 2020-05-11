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Boşanma davası açan eşinin yüzüne kezzap attı

DHA

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da 3 çocuk annesi Melahat Ü. (38), boşanma davası açtığı eşinin kezzaplı saldırısına uğradı. Yüzü ve sol kolu ile elinin bir kısmında yanık oluşan Melahat Ü., tedavi gördüğü hastanede, eşinin kendisini sürekli tehdit ettiğini söyledi. Olay, 9 Mayıs günü saat 22.30 sıralarında Yedişehitler Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Melahat Ü., işe gitmek için evden çıktığı sırada arkadan yaklaşan boşanma aşamasında olduğu eşi M.A.Ü.'nin kezzaplı saldırısına uğradı. Yüzü, sol kolu ve elinin bir kısmında yanık oluşan Melahat Ü., Süleyman Demirel Üniversitesi...

Boşanma davası açan eşinin yüzüne kezzap attı

<br>Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da 3 çocuk annesi Melahat Ü. (38), boşanma davası açtığı eşinin kezzaplı saldırısına uğradı. Yüzü ve sol kolu ile elinin bir kısmında yanık oluşan Melahat Ü., tedavi gördüğü hastanede, eşinin kendisini sürekli tehdit ettiğini söyledi.<br>Olay, 9 Mayıs günü saat 22.30 sıralarında Yedişehitler Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Melahat Ü., işe gitmek için evden çıktığı sırada arkadan yaklaşan boşanma aşamasında olduğu eşi M.A.Ü.'nin kezzaplı saldırısına uğradı. Yüzü, sol kolu ve elinin bir kısmında yanık oluşan Melahat Ü., Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.<br>M.A.Ü.'den şikayetçi olan Melahat Ü., eşinden şiddet gördüğü için boşanma davası açtığını olay akşamı işe gitmek için evden çıktığını anlatarak, "Arkamı döndüğümde yüzüme kezzap atıldığını hissettim ve yandım" dedi.<br>Eşinin daha önce de evine geldiğini ve polise ihbarda bulunduğunu kaydeden Melahat Ü., "Polis ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. Uzaklaştırması vardı. Bu olaydan sonra kendisinden şikayetçi oldum. Tutuklanmasını istiyorum" diye konuştu. Eşinin sürekli çocukları aracılığıyla kendisine ulaştığını anlatan Melahat Ü., akrabaları aracılığıyla da 'Zarar vereceğim' mesajları gönderdiğini söyledi.<br>Eşinin çocukları yurda vereceğini söylediğini de kaydeden Melahat Ü., "Beni bu şekilde boşanma davasından vazgeçirmeye çalışıyor" dedi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ<br>2020-05-11 17:51:15<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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