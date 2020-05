Boşanma davası açan eşinin yüzüne kezzap attı (2)

<br>'DAHA ÖNCE ŞİDDET UYGULADI, KOLUMU ÇIKARTTI'<br>Isparta'da boşanma aşamasında olduğu 17 yıllık eşi tarafından yüzüne kezzap dökülen Melahat Üzümcü, her an böyle bir saldırının gedrçekleşebileceği endişesi yaşadığını belirtti. Mehmet Ali Üzümcü ile sürekli kavga ettiğini ve bir ay önce üç çocuğunu de yanına alarak bir apartta kalmaya başladığını belirten Melahat Üzümcü, olay anını ise şöyle anlattı:<br>"İşe gidiyordum. Servise binecektim. Eşimin arkamdan geldiğini fark ettim. Koştum ama yakaladı, kezzap attı. Bu hale getirdi. Kezzap olduğunu biliyorum. Daha önce 'Kezzap getirteceğim' falan demiş. O şekilde duymuştum. Sürekli sorunlarımız vardı. Uzaklaştırması vardı. Boşanma aşamasındaydık. Sürekli tartışıyor, kavga ediyorduk. 3 çocuğumu yanıma alıp apart tuttum. Boşanma davası ve uzaklaştırma kararı alalı 1 ay oldu. İşe gidiyordum bu olay meydana geldi. Evime yakın bir yerde meydana geldi. Kendisi yakalanmış. Daha önce şiddet uyguladı, kolumu çıkarttı. 17 yıldır evliyiz ama eve hiç bakmadı."<br>TUTUKLANDI<br>Öte yandan 3 çocuğunun annesi Melahat Üzümcü'nün yüzüne kezzap döken Mehmet Ali Üzümcü, polis tarafından gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Mehmet Ali Üzümcü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ<br>2020-05-11 19:52:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.