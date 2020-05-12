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Isparta’da tarihi yapılar restorasyonla gün yüzüne çıkacak

İHA

Isparta Belediyesi'nin girişimiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleriyle kentte Damgacı Sokak başta olmak üzere tarihi yapıların restorasyonu ile sokak sağlıklaştırması gerçekleştirilecek.

Isparta’da tarihi yapılar restorasyonla gün yüzüne çıkacak

Isparta Belediyesi’nin girişimiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın destekleriyle kentte Damgacı Sokak başta olmak üzere tarihi yapıların restorasyonu ile sokak sağlıklaştırması gerçekleştirilecek.
Isparta’da yıllardır ihmal edilmiş tarihi yapıların tekrar ayağa kaldırılması, gün yüzüne çıkarılması çalışmaları kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim vaatleri arasında bulunan tarihi yapıların restorasyonu ve sokak sağlıklaştırması için çalışmalar başladı. Ankara’dan gelen bir ekip Damgacı Sokak ve bölgesindeki tarihi yapılar ile çevrede incelemelerde bulundu. Proje çalışmaları başlayan ve 6 ay içerisinde bölgedeki 29 tarihi yapının restorasyonu ile sokak sağlıklaştırılması konularına ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum 2019 yılının ağustos ayında ekibiyle birlikte şehrimizi ziyaret etmişti. Bizler, bu ziyarette burada restorasyon yapılması gereken Damgacı Sokak ve diğer sokaklarımızdaki evlerimizi kendilerine anlatmıştık. Çalışmalar yapılması noktasında karar alınmıştı. Geçen süreç içerisinde birkaç kez de konuyla ilgili olarak Bakan Yardımcımız Sayın Fatma Varank hanımla görüştük. Damgacı sokak ve diğer sokaklarımızda şu an ciddi bir çalışma başladı. Konuyla ilgili Ankara’dan bir heyet geldi" diye belirtti.

“29 evimizin restorasyonuna başlanıyor”
Bölgedeki 29 evin restorasyonuna başlandığını aktaran Başdeğirmen, "Bugünden itibaren süreç başladı. Sadece evlerimizin restorasyonu değil, sokak sağlıklaştırması, çevre düzenlemesi, altyapı, aydınlatmada yapılacak” dedi.
Park ve restoranlarında olacağını, projelerin hazırlandığını ve 6 ay içerisinde inşaatların başlayacağını duyuran Başdeğirmen, “Heyet şu anda hangi evlerde nasıl bir bakım yapılacağını tespit ediyor. Proje bittikten sonra bu güzel evlerimizi eski hallerine döndürerek, hem geçmişi ayağa kaldıracağız hem de nostaljiyi yaşayacağız. Bu bölgede bir turizm alanı oluşacak. Bu yıl içesinde bölgenin değişmeye başladığını hep birlikte göreceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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