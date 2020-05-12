Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, boşanmak isteyen eşine kezzapla saldıran M.A.Ü.’nün olay sonrasında emniyet ekipleri tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığını açıkladı.

Isparta’da 8 Mayıs Cuma günü saat 22.30 sıralarında işe gitmek için evinden çıkan Melahat Ü. boşanma davası açtığı 17 yıllık eşi M.A.Ü.’nün kezzaplı saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda Melahat Ü.’nün yüzü ve kolunda yanıklar oluştu. Melahat Ü.’nün Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavisi sürerken, konuyla ilgili açıklama yapan Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, eşine saldıran M.A.Ü.’nün yakalanarak, tutuklandığını bildirdi. Akbulut açıklamasında, “Bazı yazılı ve görsel yayın kuruluşlarında yer alan haberlere konu olayda M.A.Ü. isimli bay şahıs 08/05/2020 günü boşanma aşamasında olduğu eşi M.Ü.’nün yüzüne kezzap (nitrik asit) atarak mağdurun ağır şekilde yaralanmasına sebebiyet vermiş, olay yerinden kaçan şüpheli şahıs yapılan aramalar neticesinde emniyet güçleri tarafından yakalanarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile aynı gün gözaltına alınmıştır. Şüpheli M.A.Ü. ertesi gün 09/05/2020 tarihinde tutuklama talebi ile çıkarıldığı nöbetçi mahkeme hakimi tarafından yapılan sorgusu sonrasında tutuklanmıştır. Soruşturmaya devam edilmektedir” dedi.

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