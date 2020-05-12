Kovada Gölü'nde elektro şok cihazıyla balık avına baskın Ekipleri gören kaçak avcılar tekneyi bırakıp kaçtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kovada Gölü'nde elektro şok cihazıyla balık avına baskın Ekipleri gören kaçak avcılar tekneyi bırakıp kaçtı

İHA

Isparta'nın Kovada Gölü'nde şok cihazı ile su ürünleri avcılığı yapan şahıslara baskın düzenlendi. Baskında ekipleri gören şahıslar tekneyi bırakıp olay yerinden kaçarken malzemelerine el konuldu.

Kovada Gölü'nde elektro şok cihazıyla balık avına baskın Ekipleri gören kaçak avcılar tekneyi bırakıp kaçtı

Isparta'nın Kovada Gölü'nde şok cihazı ile su ürünleri avcılığı yapan şahıslara baskın düzenlendi. Baskında ekipleri gören şahıslar tekneyi bırakıp olay yerinden kaçarken malzemelerine el konuldu.

Şok cihazı (invertör) ile Kovada Gölü’nde su ürünleri avcılığı yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçen Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri Kumluada mevkiinde plakasız fiber tekne üzerinde söz konusu şahısların şok cihazı ile avcılık yaptığını tespit etti. Ekipleri fark eden O.S. ve H.S. isimli şahıslar, kıyıya yakın olmaları sebebiyle av araçlarını ve tekneyi bırakarak 'dur' ihtarına aldırış etmeden orman içerisine kaçtı. Kontrol ekipleri tarafından olay yerinde bulunan 1 adet invertör, 2 adet akü, 1 adet prop, bağlantı kabloları, 2 adet sazan balığı ve ruhsatsız, plakasız ve motorsuz fiber tekneye ilgili yasal işlem yapılmak üzere el konulduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yazgan: "Zirve yarışı içerisinde olan takımlar direkt 3. Lige alınmalı"
YEREL HABERLER Yazgan: "Zirve yarışı içerisinde olan takımlar direkt ...
Isparta’da 2 yerleşim yerinde karantina kaldırılıyor
YEREL HABERLER Isparta’da 2 yerleşim yerinde karantina kaldırılıyor
Yalvaç itfaiyesinden yılan operasyonu Bahçe duvarına saklanan yılan çıkarılarak, doğaya salındı
YEREL HABERLER Yalvaç itfaiyesinden yılan operasyonu Bahçe duvarına ...
Isparta’da cami imamı ihtiyaç sahipleri için ‘Hayır Marketi’ oluşturdu Bu markette her şey ihtiyaç sahipleri için
YEREL HABERLER Isparta’da cami imamı ihtiyaç sahipleri için ‘Hayır ...
Başsavcılıktan kezzaplı saldırı açıklaması Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut: “Eşine kezzapla saldıran koca tutuklandı”
YEREL HABERLER Başsavcılıktan kezzaplı saldırı açıklaması Isparta ...
Isparta’da tarihi yapılar restorasyonla gün yüzüne çıkacak
YEREL HABERLER Isparta’da tarihi yapılar restorasyonla gün yüzüne ...
Boşanma davası açan eşinin yüzüne kezzap attı (2)
YEREL HABERLER Boşanma davası açan eşinin yüzüne kezzap attı (2)
Boşanma davası açan eşinin yüzüne kezzap attı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Boşanma davası açan eşinin yüzüne kezzap attı / Ek ...
Boşanma davası açan eşinin yüzüne kezzap attı
YEREL HABERLER Boşanma davası açan eşinin yüzüne kezzap attı
Boşanmak isteyen eşine kezzapla saldırdı Yüzü ve kolu yanan 3 çocuk annesi Melahat Ü.: “Eşimin hapishaneden çıkmasını istemiyorum"
YEREL HABERLER Boşanmak isteyen eşine kezzapla saldırdı Yüzü ve kolu ...
Türkiye Diyanet Vakfı, Isparta’da 55 kişinin veresiye bakkal borcunu ödedi
YEREL HABERLER Türkiye Diyanet Vakfı, Isparta’da 55 kişinin veresiye ...
Öğretmenler engelli çocukların anneleri için çalıp, söylediler
YEREL HABERLER Öğretmenler engelli çocukların anneleri için çalıp, ...
Baba oğlun hafta sonu macerası hastanede bitti Düşerek yaralanan baba ile 8 yaşındaki oğlunu AFAD ve Sağlık ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Baba oğlun hafta sonu macerası hastanede ...
Ev sahibi meraklanınca yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Ev sahibi meraklanınca yalnız yaşadığı evde ölü ...
100'üncü yaşa pastalı kutlama
YEREL HABERLER 100'üncü yaşa pastalı kutlama
Isparta'da 65 yaş ve üzeri kişiler, parklara akın etti
YEREL HABERLER Isparta'da 65 yaş ve üzeri kişiler, parklara akın ...
Isparta’da yaşlılar 4 saatlik izinde kabristanlık ziyareti yaptı Kimisi bankta oturdu, kimisi ayakta sohbet edip, hasret giderdi
YEREL HABERLER Isparta’da yaşlılar 4 saatlik izinde kabristanlık ...
Isparta Belediyesi anneleri unutmadı
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi anneleri unutmadı
Öldüğü 2 hafta sonra fark edildi Cesedi, odun almaya gelen ev sahibi fark etti
YEREL HABERLER Öldüğü 2 hafta sonra fark edildi Cesedi, odun almaya ...
100 yaşına giren Dudu nineye Anneler Günü’nde doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER 100 yaşına giren Dudu nineye Anneler Günü’nde doğum ...
Isparta’da çiçekçilere Anneler Günü dopingi
YEREL HABERLER Isparta’da çiçekçilere Anneler Günü dopingi
Davulcuların 1 haftalık hizmet bedelini Isparta Belediyesi ödeyecek
YEREL HABERLER Davulcuların 1 haftalık hizmet bedelini Isparta ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X