Isparta'da 'hayvan otlatma' kavgası: 4 yaralı

<br>Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, koyun otlatma nedeniyle çıkan kavgada baba ile oğlu tarafından sopa darbeleriyle darbedilen 4 kardeş hastaneye kaldırıldı. Babaoğul, olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına aldı.<br>Olay, akşam saatlerinde Yalvaç´a bağlı Salur Mahallesi merasında meydana geldi. Merada koyun otlatan E.K. (47) ve oğlu M.K. (18) ile yanlarına gelen Murat (49), Halil (34), İrfan (23) ve Emre Sarıoğlu (21) kardeşler arasında tartışma çıktı. Hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, iddiaya göre E.K. ve M.K. 4 kardeşi sopalarla döverek hastanelik etti.<br>İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavileri için Yalvaç Devlet Hastanesi´ne götürdü. Jandarma ekipleri olayın ardından E.K. ve M.K.´yı gözaltına aldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Yalvaç Nurettin ARKAN<br>2020-05-13 00:27:52<br>

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