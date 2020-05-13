Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kentte TOKİ’nin inşa edeceği bin konutun yanı sıra Botanik Parkı’nın yanındaki eski hastane bölgesine de bin 500 konut yapılacağını söyledi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim vaatleri arasında bulunan şehre 5 bin sosyal konut sözü yaptığı çalışmalar sonrasında bir bir sonuca ulaşıyor. Isparta’da TOKİ aracılığıyla 300 kişinin ardından, 700 kişi daha daha ev sahibi oluyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Botanik Parkının arka tarafına yapılacak 700 konut için kura çekilişi gerçekleştirildi. 700 konutun 490’ı 2+1, 210’u da 3+1 şeklinde inşa edilecek.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, toplam bin konutun inşa edileceği Botanik Parkı bölgesinde yer alan arazide incelemelerde bulundu. Hedefinin 5 yıllık dönem içerisinde Isparta’ya 5 bin sosyal konutu kazandırmak olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Toplam bin konutumuzun sahipleri belli oldu. Hayırlı olsun, evlerinde sağlıklı ve mutlu bir şekilde oturmalarını temenni ediyorum” dedi.

Bin konutun yanı sıra 1500 konutun da Botanik Parkı yanındaki Gülkent eski Devlet Hastanesi bölgesine yapılacağını müjdeleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, böylece söz verdikleri 5 bin konutun 2 bin 500’ünün ilk etapta yapılmış olacağını söyledi. Başdeğirmen, “Gülkent eski Devlet Hastanesinin bulunduğu alan 148 bin 300 metrekare. Sayın Bakanımıza bu alanı da sunmuştuk. Sayın Bakanımız orayı da uygun gördü ve oraya da bin 500 konutluk bir çalışma yaptık. Bu yıl içerisinde bin adet konut yapımı başlayacak, yeni yılda da bin 500 konutluk bu alanı da yaparak 2500 konutu öncelikle sağlamış olacağız. 2 bin 500 konutun yanı sıra çalışmalarımıza devam ediyoruz. 5000 konuta tamamlayabilmemiz için, TOKİ’ye arazi verebilmemiz lazım. 2 bin 500 yeni konut ile ilgili de çalışmalarımızı tamamladıktan sonra dönemimizde vermiş olduğumuz sözü yerine getireceğiz” diye konuştu.

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