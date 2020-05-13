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Isparta’da çocuklar maskelerini takıp parklara koştu Park ve sokaklar çocuk sesleriyle şenlendi

İHA

Isparta'da 014 yaş arasındaki çocuklar, bugün 4 saatlik izinde parklara koştu. Maskelerini takan çocuklar, parklarda gönüllerince eğlendi.

Isparta’da çocuklar maskelerini takıp parklara koştu Park ve sokaklar çocuk sesleriyle şenlendi

Isparta'da 014 yaş arasındaki çocuklar, bugün 4 saatlik izinde parklara koştu. Maskelerini takan çocuklar, parklarda gönüllerince eğlendi.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 4 Nisan’dan beri sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 014 yaş arasındaki çocuklar, uzun süre sonra bugün ilk kez dışarı çıktı. Isparta’da saat 11.00’i gösterdiğinde aileleriyle birlikte sokağa çıkan çocuklar, maskelerini takarak, parklara koştu. Bazı çocuklar parklarda aileleriyle oynarken, bazıları da paten ve bisiklet sürdü. Güneşli havanın tadını çıkaran çocukların keyfi oldukça yerindeydi.

“Çocukların kalabalık yerlerde olmaları sakıncalı”
Çocuğunu parka getiren Sezgin Toksoy, çocukların yaklaşık 1,5 aydır evde olduklarını ve bu sürede çok sıkıldıklarını söyledi. Çocukların zaman zaman dışarı çıkması gerektiğine değinen Toksoy, “Ama çok kalabalık yerlerde olmaları da sakıncalı. Biraz sakin yerlerde gezdirmek daha iyi diye düşünüyorum. Çok fazla parkta durmayacağız, ormanlık tarafa gideceğiz. Bir arkadaşımın babasının köpekleri var, çocuğu onları sevdirmeye götüreceğim” dedi.

“Torunum parkta oynamayı unutmuş”
Torunuyla parkta oynayan Şerife Kaya da güzel havanın tadını parkta çıkarmak istediklerini söyledi. Kaya, “Bugün hava çok güzel. 2,5 yaşındaki torunum Eda’yı dışarı çıkardım. Geldik ama çocuk parkta oynamayı unutmuş. Yaklaşık 2 aydır parkta oynamayınca, ‘parka gideceğiz, korkuyorum’ diyordu. Ama gelince alıştı, önceden hiç korkmazdı” diye konuştu.

“Parkta oynadığım için çok mutluyum”
8 yaşındaki Gülay Ceylin Günay, uzun zamandır evde olduğunu ve evde kaldıkları sürede televizyondan dersleri dinlediğini belirtti. Günay, parka çıkıp, oynadığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

“Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz”
10 yaşındaki Fatma Naz Çot ise evde kalmaktan sıkıldıklarını söyledi. Korona virüs sürecinde evde kalmanın daha sağlıklı olduğuna değinen Çot, “Bugün dışarı çıktığım için çok mutluyum. Arkadaşlarımla oyun oynuyorum, sosyal mesafeye dikkat ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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