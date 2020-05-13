Tartıştığı eski muhtarı, av tüfeğiyle yaraladı

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<br>Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde İ.G., tartıştığı eski köy muhtarı O.B.'yi av tüfeğiyle vurarak, yaraladı. O.B., hastaneye kaldırılırken, İ.G. ise gözaltına alındı. <br>Olay, saat 14.00 sıralarında, Sevinçbey köyünde meydana geldi. İ.G. ve eski köy muhtarı O.B. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken İ.G., ruhsatsız av tüfeğiyle O.B.'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan O.B.'yi ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İ.G. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ<br>2020-05-13 18:11:13<br>

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