Tartıştığı eski muhtarı av tüfeği ile yaraladı

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Sevinçbey köyünde bir kişi tartıştığı eski muhtarı tüfekle vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, eski köy muhtarı O.B. ile İ.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, İ.G. ruhsatsız av tüfeği ile O.B.’yi yaraladı. Yaralanan O.B.’ye ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı. O.B. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayla ilgili İ.G. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.