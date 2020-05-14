Atakan Yazgan: "3. Lige çıkacağız" "Temmuz-ağustos fark etmez, çıkıp maçlarımız alıp şampiyon olacağız"

Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan, "TFF ne karar verirse versin, Isparta Spor Kulübü futbolcuları ve teknik ekibiyle her zaman mücadeleye hazırdır" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu bugün TFF Sağlık Kurulu ile toplantı yaptığı toplantı sonrasında lig takvimiyle ilgili şimdilik yeni bir başlangıç tarihi verdi. Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının 18 Temmuz'da olacağı açıklanmasının ardından Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan, açıklama yaptı.

Başkan Yazgan, mücadelerinden vazgeçmeyeceklerini belirterek, şampiyonluk için iddialı konuştu. Yazgan, "TFF'nin bugün ısrarla, ‘şimdilik’ vurgusu yaparak verdiği kararda, Bal Ligi maçlarının 18 Temmuz tarihinde başlayacağı belirtilmektedir. TFF kararının tekrar değişeceği karar metninden de anlaşılmaktadır. TFF ne karar verirse versin, Isparta Spor Kulübü futbolcuları ve teknik ekibiyle her zaman mücadeleye hazırdır. Dört maçımız kaldı. Ne zaman derlerse, temmuzağustos fark etmez çıkıp maçlarımızı alıp şampiyon olacağız ve 3. lige çıkacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.