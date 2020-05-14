Eğirdir'de berber, kuaför salonları ve taksiler dezenfekte edildi

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kapatılmasının ardından normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan berber ve kuaför salonları yanı sıra taksilerde de dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Korona virüs nedeniyle Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaklaşık 50 gündür kapalı olan kuaför salonları ile taksiler dezenfekte edildi. Konu ile ilgili bilgi veren Eğirdir Esnaf Odası Başkanı Murat Yalkın, halk sağlığı yanı sıra kuaför ve taksi işletmecilerinin güvenliklerini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren 28 bay ve bayan kuaför salonu ile taksi yazıhanesi ve taksilerde bugün özel bir ilaçlama firması tarafından dezenfeksiyon çalışması yapıldığını açıkladı.

Eğirdir Esnaf Odası'nın katkılarıyla yapılan dezenfeksiyon çalışmaları, halk tarafından memnuniyetle karşılandı.

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