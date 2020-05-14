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Isparta’da berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapılıyor Isparta Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Çelik: “Burdur’da yaşanan olay sebebiyle Isparta’da bizim randevularımız iptal oldu”

İHA

Isparta'da 374 berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecisine Covid19 testi yapılıyor. Testlerin 18 Mayıs Pazartesi günü sona ereceği ve daha sonra bu işletmelerdeki diğer çalışanların Covid19 testlerinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Isparta’da berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapılıyor Isparta Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Çelik: “Burdur’da yaşanan olay sebebiyle Isparta’da bizim randevularımız iptal oldu”

Isparta’da 374 berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecisine Covid19 testi yapılıyor. Testlerin 18 Mayıs Pazartesi günü sona ereceği ve daha sonra bu işletmelerdeki diğer çalışanların Covid19 testlerinin gerçekleştirileceği bildirildi.
Sağlık İl Müdürlüğü Sağlık Hayat Merkezi’nde gerçekleştirilen Covid19 testlerini yerinde takip eden Isparta Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Çelik, 11 Mayıs’ta açılan berber, kuaför ve güzellik salonlarında korona virüsten dolayı yeni çalışma sisteminin başladığını belirterek, bu kapsamda işletmecilere korona virüs testi yapıldığını söyledi. Çelik, ”Valiliğimiz, Sağlık Müdürlüğümüz ve esnaf odaları birliğimizin katkısı ile üyelerimizin Covid19 testlerini yaptırıyoruz. Isparta’da berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde 374 işletmecimiz var. Bunların testleri 3 iş günü sürecek. İnşallah meslektaşlarımızda korona virüs hastalığı çıkmayacaktır. Herhangi bir sıkıntımız olduğunu zannetmiyorum. Çünkü biz geçmişte de düzenli ve düzgün çalışan bir meslek grubuyuz” dedi.

“Burdur’daki olay Isparta’da olmuş gibi lanse edildi, bizim randevularımız iptal oldu”
Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde bir berberin Covid19 testinin pozitif çıkmasının Isparta’daki bazı yerel yayın organlarında farklı lanse edildiğini ileri süren Çelik, bu durumun kentteki berber ve kuaförlerde randevu kaybına neden olduğunu söyledi. Çelik, “Burdur’da yaşanan olayın Isparta’da yaşanmış gibi gösterilmesi bizim sektörümüzde çok fazla randevu iptaline neden oldu. Bu konularda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Sağlımız açısından yararlı bir uygulama”
Covid19 testi yaptıran erkek kuaförü Ramazan Tık, testin hem kendi hem de vatandaşların sağlığı açısından yararlı olduğunu söyledi. Tık, sürüntü alınırken biraz zorlandığını belirtti.
Bayan kuaförü Türkan Tık da genel taramanın güzel bir uygulama olduğunu söyledi. Tık, “Keşke 12 gün önce müşterimizle muhatap olmadan önce olsaydı, daha güzel olurdu. İnşallah hiç kimsede bir şey çıkmaz” dedi.
Covid19 testi için sürüntü almanın zor bir işlem olmadığını ifade eden Tok, sağlık çalışanlarının da kendilerine çok yardımcı olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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