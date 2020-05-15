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Isparta Belediye Meclisinden gül kaplı masalarda olağanüstü toplantı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: “Bu dönem güller ağlıyor”

İHA

Isparta Belediye Meclisi, kentin acil bekleyen konularını görüşmek üzere bugün olağanüstü toplandı. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak toplanan mecliste hasat sezonunun başlaması sebebiyle masalar gül çiçekleriyle donatıldı.

Isparta Belediye Meclisinden gül kaplı masalarda olağanüstü toplantı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: “Bu dönem güller ağlıyor”

Isparta Belediye Meclisi, kentin acil bekleyen konularını görüşmek üzere bugün olağanüstü toplandı. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak toplanan mecliste hasat sezonunun başlaması sebebiyle masalar gül çiçekleriyle donatıldı.
Mart ayından bu yana korona virüs tedbirleri kapsamında toplantılarını gerçekleştiremeyen Isparta Belediye Meclisi, kentin acil bekleyen sorunlarını görüşmek üzere bugün olağanüstü toplandı. Halı Sarayı Düğün Salonu’nda sosyal mesafe kuralına uygun olarak toplanan mecliste, hasat sezonunun başlaması sebebiyle masalar gül çiçekleriyle donatıldı. Gül kokularının arasında toplantısını gerçekleştiren meclis, 22 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.

“Bu dönem güller ağlıyor”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinde olduğunu belirterek, gül hasat sezonunun başladığını, ancak kentin bu güzelliklerini diğer şehirlerdeki vatandaşların göremediğini söyledi. Başdeğirmen, “Masalarımızdaki bu güzellikleri bugün ülkemizin diğer insanlarıyla paylaşamıyoruz. Bu güller mahzun, bu güller bu dönem ağlıyor. Geçtiğimiz sezon içerisinde gül hasat döneminde binlerce insan Türkiye’nin her yerinden Ispartamıza gelip bu gülleri toplayarak, bahçeler içerisinde fotoğraflar çekiniyordu. Ama maalesef şu anda bir kişi bile gelemiyor” diye konuştu.

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