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Ekipleri görünce tekneyi suya batırarak kaçtılar Isparta'da Iğrıp ve tekneye el konuldu

İHA

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, kendilerini görünce tekneyi suya batırarak kaçan şahısların bulunduğu ve kaçak avcılıkta kullanıldığı tesbit edilen ve suda bırakılan ığrıp ile tekneye el koydu.

Ekipleri görünce tekneyi suya batırarak kaçtılar Isparta'da Iğrıp ve tekneye el konuldu

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, kendilerini görünce tekneyi suya batırarak kaçan şahısların bulunduğu ve kaçak avcılıkta kullanıldığı tesbit edilen ve suda bırakılan ığrıp ile tekneye el koydu.
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, sürdürülebilir balıkçılığın gerçekleştirilebilmesi adına gölde mevcut balık stoklarının korunması ve popülasyonların devamlılığının sağlanması için kaçak avcılıkla mücadeleye kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda, Gelendost ilçesi, Yenice Köyü, Kemer mevkiinde söğütlüklerin bulunduğu sahil şeridinde ığrıp ile kaçak avcılık faaliyetinde bulunduğunu tespit edilen şahıslar, Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait teknenin olay yerine yaklaştığını fark etmeleri üzerine, suya atarak çekmeye hazırlandıkları ığrıpı bırakıp ve bu amaçla kullandıkları tekneyi de suya batırarak olay yerinden kaçtılar.

Alan taraması yapıldı
Olay yerine gelen Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, kaçak avcılıkta kullanılan ve suda bırakılan ığrıpı kontrol teknesine aldılar. Akabinde Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de olay yerine gelmesi ile söz konusu mevkide hem karada hem suda alan tarama çalışması yapıldı. Söz konusu taramalar neticesinde suya batırılmış halde kaçak avcılıkta kullanıldığı tesbit edilen tekneye 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu gereği el konuldu. Ayrıca aynı tarihte Eğirdir Gölü’nde gece devam edilen su ürünleri denetimde 800 metre uzatma ağına da el konularak içerisinden çıkan su ürünleri canlı olarak göle iade edildi.

"Mücadele kararlılıkla devam edecek"
Eğirdir Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ufuk Akçimen, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere Eğirdir Gölü’nde 15 Mart15 Haziran tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır. Ayrıca avcılığın serbest olduğu dönemde de Bakanlığımıza ait 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde iç sularda su ürünleri avcılığında ığrıp kullanımının yasak olduğu ifade edilmektedir. Avcılığın yasak olduğu bir dönemde kullanımı yasak olan bu av araçlarıyla kaçak avcılığın yapılma girişimleri, özellikle gölümüz için son derece önemli olan sazan balığı ve diğer türlerin gerek üremelerinin engellenmesi gerek de mevcut stokların hunharca katledilmesi açısından balık popülasyonlarına büyük zarar vermektedir. Bu sebeple sürdürülebilir balıkçılığın gerçekleştirilebilmesi adına gölümüzde mevcut balık stoklarının korunması ve popülasyonların devamlılığının sağlanması için kaçak avcılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir. Daha etkin mücadele için tespit edilen kaçak avcılık girişimlerinin İlçe Müdürlüğümüze bildirilmesi önem arz etmektedir" dedi.

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