Isparta’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

<br>Ali ÇEVİKBAŞ, ISPARTA, (DHA)ISPARTA İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kentte maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı.<br>İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında yaptığı toplantıda koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere maskesiz dışarı çıkmanın yasaklandığı yönünde karar aldı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan tüm vatandaşlarımızın başta pazar yerleri, marketler, iş yerleri, toplu taşıma araçlarında (satıcı, müşteri, çalışan herkes) maske kullanımının zorunlu olmasının yanında, vatandaşlarımızın her türlü alanlarda (cadde, sokak, parklar, alışveriş merkezleri vb. açık ve kapalı tüm alanlar) ve araçlarında ikametlerinden çıktıkları andan ikametlerine dönünceye kadar maske kullanımının zorunlu olmasına, karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ<br>2020-05-16 10:08:08<br>

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