Çamaşır suyu içen 2 yaşındaki Fadime, hastanelik oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'da, ailesinin evde çamaşır suyu içtiğini fark ettiği Fadime Ç. (2), hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. <br>Olay, dün Anadolu Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Fadime Ç.'nin, iddiaya göre, çamaşır suyu içtiğini fark eden ailesi, hemen Isparta Şehir Hastanesi'ne götürdü. Burada müdahale edilen Fadime Ç., tedaviye alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan Fadime Ç., daha sonra taburcu edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ<br>2020-05-17 10:51:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.