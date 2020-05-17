Elektrik akımına kapılan Suriyeli işçi öldü

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<br>Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde elektrik akımına kapılan Suriyeli tarım işçisi Beşar Supi Ali (25), yaşamını yitirdi.<br>Olay, 14 Mayıs günü saat 14.00 sıralarında Keçiborlu'ya bağlı Ardıçlı köyünde meydana geldi. Mevsimlik işçi olarak çalışan Beşar Supi Ali, çadırda henüz bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ali, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Keçiborlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi. Suriyeli gencin elektrik akımına nasıl kapıldığının yapılacak olay yeri incelemesi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ<br>2020-05-17 12:54:42<br>

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