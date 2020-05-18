Isparta'ya şehit ateşi düştü (2)

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<br>ISPARTA´DA TOPRAĞA VERİLECEK<br>Kars'ta teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve bölgeden helikopterle alınarak götürüldüğü hastanede şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi yarın sabah düzenlenecek törenin ardından memleketi Isparta´ya gönderilecek. Isparta Merkez Şehitliği´nde toprağa verilecek şehit Çiftçi için cenaze namazının ne zaman kılınacağı ise henüz kesinleşmedi. DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞHasan UĞUR<br>2020-05-18 21:41:31<br>

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