Isparta'ya şehit ateşi düştü - FOTOĞRAF İPTALİ

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<br>Abonelerin dikkatine;Isparta'ya şehit ateşi düştü' başlıklı haber ile ilgili şehit fotoğraflarından biri sehven servis yapılmıştır. Kaynağından yapılan düzeltme ile hatalı fotoğrafın kullanılmaması rica olunur. DHA-Genel Türkiye-Isparta ISPARTA, (DHA)-<br>2020-05-19 01:13:37<br>

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