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Şehit yüzbaşının cenazesi memleketi Isparta'da

DHA

Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)KARS'ta, teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve bölgeden helikopterle alınarak götürüldüğü hastanede şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin (34) cenazesi, memleketi Isparta'ya getirildi. Şehidin naaşı uçaktan indirildiği sırada yakınları, "Biz seni böyle mi göndermiştik? Bize böyle mi geri gelecektin yavrum?" diyerek ağıtlar yaktı. Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında dün saat 15.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandı. Çatışmada yaralanan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi,...

Şehit yüzbaşının cenazesi memleketi Isparta'da

<br>Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)KARS'ta, teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve bölgeden helikopterle alınarak götürüldüğü hastanede şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin (34) cenazesi, memleketi Isparta'ya getirildi. Şehidin naaşı uçaktan indirildiği sırada yakınları, "Biz seni böyle mi göndermiştik? Bize böyle mi geri gelecektin yavrum?" diyerek ağıtlar yaktı.<br>Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında dün saat 15.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandı. Çatışmada yaralanan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, helikopterle götürüldüğü Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi bu sabah Kars'ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Isparta'ya gönderildi.<br>Saat 11.20 sıralarında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na iniş yapan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 101 numaralı askeri nakliye uçağındaki şehidin naaşı, tören kıtası tarafından yakınlarının gözyaşları arasında alınarak, omuzlarda Isparta Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracına kadar taşındı. Şehidin cenazesini karşılamaya Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ile şehidin yakınları ve diğer protokol üyeleri geldi. Şehidin naaşı uçaktan indirildiği sırada yakınları, "Biz seni böyle mi göndermiştik? Bize böyle mi geri gelecektin yavrum?" diyerek ağıtlar yaktı. Şehidin naaşı daha sonra cenaze nakil aracıyla havalimanından alınarak Isparta Şehir Hastanesi morguna konuldu.<br>Şehit Çiftçi için saat 15.30'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlenecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılması beklenen töreninin ardından, Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi Isparta Şehitliği'nde toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ<br>2020-05-19 13:35:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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