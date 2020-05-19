Şehit Yüzbaşı Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı (1)

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<br>Ahmet İSTEKNurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)KARS'ta, teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve bölgeden helikopterle alınarak götürüldüğü hastanede şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi (34) için memleketi Isparta'da cenaze töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı, sosyal mesafe kuralına uygun yapılan tören sonrası Yüzbaşı Çiftçi'nin naaşı şehitlikte defnedildi.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ahmet İSTEKNurettin ARKAN<br>2020-05-19 16:51:11<br>

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