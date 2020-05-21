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Kırık cam parçasıyla rehin alınan kişiyi polis kurtardı

DHA

ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da Fatih Y.'nin kırık cam parçasıyla rehin aldığı kişi, polis tarafından kurtarıldı. Fatih Y. gözaltına alınırken, rehin aldığı erkeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay, saat 01.30 sıralarında Pirimehmet Mahallesi'nde Cumhuriyet Caddesi ile 113. Cadde'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Fatih Y., henüz bilinmeyen nedenle ismi öğrenilemeyen bir kişiyi kırık cam parçasıyla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, bir süre Fatih Y., ile konuşup ikna etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Yaklaşık...

Kırık cam parçasıyla rehin alınan kişiyi polis kurtardı

<br>ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da Fatih Y.'nin kırık cam parçasıyla rehin aldığı kişi, polis tarafından kurtarıldı. Fatih Y. gözaltına alınırken, rehin aldığı erkeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.<br>Olay, saat 01.30 sıralarında Pirimehmet Mahallesi'nde Cumhuriyet Caddesi ile 113. Cadde'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Fatih Y., henüz bilinmeyen nedenle ismi öğrenilemeyen bir kişiyi kırık cam parçasıyla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, bir süre Fatih Y., ile konuşup ikna etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmasının ardından polis ekipleri, Fatih Y.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak, rehin aldığı erkeği kurtardı. Gözaltına alınan Fatih Y., kelepçe takılarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. <br>Bu arada, rehin alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta ISPARTA,(DHA)<br>2020-05-21 07:31:38<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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