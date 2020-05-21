Kırık cam parçasıyla rehin alınan kişiyi polis kurtardı (2)

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>TUTUKLANDI<br>Isparta'da kırık cam parçasıyla bir kişiyi rehin alan Fatih Y.'nin polisteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Fatih Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatih Y.'nin bu eylemi neden gerçekleştirdiği henüz netlik kazanmadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta ISPARTA, (DHA)<br>2020-05-21 16:14:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.