Kısıtlamaya uymayıp, gezmeye çıkan bisikletiyle para cezası

<br>Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, bisikletiyle gezmeye çıkan vatandaşa 3 bin 150 lira ceza kesildi. Yasağın başladığından habersiz olduğunu söyleyen vatandaş evine gönderildi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, Isparta'da gece yarısından itibaren cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ekipleri kentin giriş ve çıkışlarında kontrollerine devam ederken, Mimar Sinan, Cumhuriyet ve 6 Mart caddelerinde asayiş uygulaması başlattı. Trafik polisleri, araçları tek tek durdurup, sürücüler ile beraberindekilerin izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti.<br>'BİSİKLET BİNMEYE ÇIKMIŞTIM'<br>Mimar Sinan Caddesi'nde ise bisikletiyle gezmeye çıkan vatandaş polis ekipleri tarafından durduruldu. Cerrahi maske takan vatandaş, yasağın, 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacağını zannettiğini söyledi. Adı açıklanmayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza kesilip, evine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ<br>2020-05-23 10:11:55<br>
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