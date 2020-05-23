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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anne babasını öldürüp, polise teslim oldu (2)

DHA

SOKAK İZNİNDE 'İHTİHARLARI SEVİN, KORUYUN' DEMİŞ Isparta'da oğlu R.A. tarafından öldürülen emekli astsubay Nizamettin A.'nın, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için uygulanan izinde kent merkezinde bir bankta otururken cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Son verilen izinde sokağa çıkan Nizamettin A.'nın çok sevinçli olduğu o anlarda, "Sokaklar ihtiyar kadın ve erkeklerle doldu. Isparta'nın sokaklarını gezdim. Hep maskeli geziyorlar. İhtiyarlar olmasaydı, husumetler, belalar, sel gibi yağardı. Ayet ve hadis var. Onun için ihtiyarları sevin, koruyun....

Anne babasını öldürüp, polise teslim oldu (2)

<br>SOKAK İZNİNDE 'İHTİHARLARI SEVİN, KORUYUN' DEMİŞ<br>Isparta'da oğlu R.A. tarafından öldürülen emekli astsubay Nizamettin A.'nın, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için uygulanan izinde kent merkezinde bir bankta otururken cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Son verilen izinde sokağa çıkan Nizamettin A.'nın çok sevinçli olduğu o anlarda, "Sokaklar ihtiyar kadın ve erkeklerle doldu. Isparta'nın sokaklarını gezdim. Hep maskeli geziyorlar. İhtiyarlar olmasaydı, husumetler, belalar, sel gibi yağardı. Ayet ve hadis var. Onun için ihtiyarları sevin, koruyun. Çünkü bugün siz de gençsiniz, ama yarın ihtiyar olacaksınız" dediği görüntülere yansıdı.<br>Anne ve babasını öldüren R.A.'nın ilk ifadesi de ortaya çıktı. R.A., babası Nizamettin A.'nın kendisini sürekli aşağıladığını, olay günü de markete ekmek almaya gitmesini söylediğini, ancak kendisinin gitmek istemediğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, babası ve annesini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.<br>Diğer yandan olay yerindeki bir binada oturan kadın, gazetecilerin olayla ilgili sorusuna, "Hiçbir şey görmedim. İkisini de mi öldürmüş? O binada kimse yaşamıyor. Sadece onlar oturuyor. Orası boş" diye yanıt verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ<br>2020-05-23 15:55:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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