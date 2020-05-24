Derecik'te otlar geceleri biçiliyor

<br>Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, ot biçimine başlandı. Çiftçiler, sıcak hava nedeniyle otları biçme işini gece yapıyor.<br>Irak sınırındaki Derecik ilçesinde yaşayanlar, kış hazırlıklarına şimdiden başladı. Havaların ısınmaya başladığı ilçede yaşayan çiftçiler, otların boy vermesi üzerine mesaiye başladı. Etkili olan sıcak hava nedeniyle ot biçme işini gece yapan çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için sonbahar aylarına kadar çalıştıklarını söylediler. DHA-Genel Türkiye-Isparta Abdullah KAYA<br>2020-05-24 13:10:21<br>
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