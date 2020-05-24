65 yaş ve üstü izinde mezarlıklara koştu, dostlarıyla bayramlaştı

<br>Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkma izninde mezarlık ziyareti yaptı. Bazıları ise sosyal mesafeye uyup, komşularıyla bayramı kutladı.<br>Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara bugün saat 14.00 ila 20.00 arasında izni verildi. Bu izinde Isparta'daki 65 yaş ve üzeri vatandaşlar zamanı değerlendirerek kaybettiği yakınını mezarlıkta ziyarete giderken, kimi de komşularıyla bir araya geldi. Isparta Belediyesi Asri Mezarlık'ta yakınlarını ziyaret eden yaşlılar, duygulu anlar yaşadı.<br>'ALLAH BETERİNDEN SAKLASIN'<br>Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirinin görüştüğü yaşlılardan Cemal Yalçın, Mustafa Özışık ve Mehmet Yağcı, bu yaşa gelinceye kadar böyle bir bayram yaşamadıklarını dile getirerek, "Allah beterinden saklasın. Bunda da bir hayır vardır. İnşallah bu günler geçecek ve güzel günler gelecek. O güne kadar hep beraber sabredeceğiz. Bugün bize verilen izinde mezarlıkta bulunan yakınlarımızı ziyaret ettik" dedi.<br>SOSYAL MESAFELİ ZİYARET<br>Diğer yandan Bağlar Mahallesi'nde bir evin önüne masa koyup çay demleyen komşular bayramı sosyal mesafeye ve kurallara uyarak kutladı. Vatandaşlardan Aysel Tokacı, Hasan Taşkın ve arkadaşları, buruk bir bayram kutladıklarını ama yine de şükrettiklerini belirterek, "Beterin beteri vardır. Bu yıl böyle geçecek. Allah bir an evvel bu virüsün bitmesini nasip etsin" temennisinde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN<br>2020-05-24 18:37:29<br>

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