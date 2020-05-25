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Isparta'da Vefa Destek Grubu'ndan 7 yaşına giren küçük kıza doğum günü sürprizi

İHA

Isparta'da Vefa Destek Grubu, 7 yaşına giren Elif Gizem Ataseven'e doğum günü sürprizi yaptı.

Isparta'da Vefa Destek Grubu'ndan 7 yaşına giren küçük kıza doğum günü sürprizi

Isparta’da Vefa Destek Grubu, 7 yaşına giren Elif Gizem Ataseven’e doğum günü sürprizi yaptı.
Hızırbey Mahallesi’nde yaşayan ve korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Elif Gizem Ataseven’in 7’inci doğum gününü Vefa Sosyal Destek Grubu kutladı. Elif Gizem Ataseven’in amcası Caner Ataseven, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yeğeninin doğum günü için 112’yi aradı. Bunun üzerine Isparta Valiliği tarafından görevlendirilen Vefa Sosyal Destek Grubu, ellerinde pasta ile küçük kızın kapısını çaldı. Karşısında pastayı gören küçük kız, büyük bir mutlulukla mumları üfledi. Ekipler, 7 yaşına giren Elif Gizem’e doğum günü hediyesi de verdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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