Isparta'da Vefa Destek Grubu'ndan 7 yaşına giren küçük kıza doğum günü sürprizi

Isparta’da Vefa Destek Grubu, 7 yaşına giren Elif Gizem Ataseven’e doğum günü sürprizi yaptı.

Hızırbey Mahallesi’nde yaşayan ve korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Elif Gizem Ataseven’in 7’inci doğum gününü Vefa Sosyal Destek Grubu kutladı. Elif Gizem Ataseven’in amcası Caner Ataseven, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yeğeninin doğum günü için 112’yi aradı. Bunun üzerine Isparta Valiliği tarafından görevlendirilen Vefa Sosyal Destek Grubu, ellerinde pasta ile küçük kızın kapısını çaldı. Karşısında pastayı gören küçük kız, büyük bir mutlulukla mumları üfledi. Ekipler, 7 yaşına giren Elif Gizem’e doğum günü hediyesi de verdiler.

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