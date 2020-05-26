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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayramda evde kalan komşularına balkondan konser verdi “O güzel bayramları, yeni jenerasyonlar bilmiyorlar”

İHA

Ispartalı Piyanist Şantör Kemal Çetin, korona tedbrleri kapsamında Ramazan Bayramı dolayısıyla 81 ilde sokağa çıkma konulmasının ardından evlerinin balkonundan komşularına konser verdi. Isparta İstasyon Caddesinde verilen konserde Kemal Çetin, evine kurduğu müzik sistemiyle vatandaşlara bayramda bayram yaşattı.

Bayramda evde kalan komşularına balkondan konser verdi “O güzel bayramları, yeni jenerasyonlar bilmiyorlar”

Ispartalı Piyanist Şantör Kemal Çetin, korona tedbrleri kapsamında Ramazan Bayramı dolayısıyla 81 ilde sokağa çıkma konulmasının ardından evlerinin balkonundan komşularına konser verdi. Isparta İstasyon Caddesinde verilen konserde Kemal Çetin, evine kurduğu müzik sistemiyle vatandaşlara bayramda bayram yaşattı.
“Müzik insanları ve kalbi güzelleştirir”
Milli bayramlarda Ispartalı sanatçı Mehmet Öcal’la birlikte zaman zaman konserler veren Piyanist Şantör Kemal Çetin, “Yaşadığımız sıkıntılar sonrasında vatandaşlar evden çıkamadıkları için bunalmışlardı. Ben de elimden geldiğince müziğimle caddeye, bir şeyler yapalım diye gayret ediyorum. Özverili çalışma. Donanımlı bir sistem kurdum, evimin balkonuna. Halkımız bu yaşanan sıkıntılar dolayı evde kalalım, balkonda oturup çayımızı, kahvemizi içelim derken bir de müzik istediler. Müzik insanı sakinleştiriyor ve rahatlatıyor. Müzik insanları ve kalbi güzelleştirir. Ben de elimden geldiği kadar gücüm yettiği kadar bir şeyler yapmak için gayret gösteriyorum. Mutlu olduklarını gördük. İstek üzerine bayram için söz vermiştim. 4 gün boyuncaydı ama bugünlük tadında kalsın istedim. Komşum Mehmet Öcal da gelecekti rahatsızlanmış, güzel şeyler olsun diye gayret ediyoruz” dedi.
“Bayram tadında olsun istedik”
Yeni jenerasyona bayram tadını yaşatmak istediklerini dile getiren Piyanist Şantör Çetin, “ Ülkemiz ve vatanımız çok güzel şeylere layık. Bu sıkıntıları da aşacağız. Biz nereleri aşmak ülke ve millet olarak. Nereleri başarmadık ki. Bizim güçlü bir yapımız var. Bütün bu zorlu sürecin üstesinden geleceğiz. Tabii ki sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yeni bir yaşam tarzı, yeni bir düzen olacak. Bunların hepsi gececek. Her şey çok güzel olacak. Güzel günler bizi bekliyor. O güzel bayramları, yeni jenerasyonlar bilmiyorlar. Onları tattırmak, özümüzdeki birlik ve beraberlik çok güzel bir şey. Bir çok ülke gezdim, bizim vatanımızdaki birlik ve beraberliği hiçbir yerde görmedim. Bayram tadında her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Güzel ülkem, güzel bayramlar göreceğiz. Tekrar sarılacağız, o elleri tekrar öpeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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