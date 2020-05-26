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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da gül hasadı bayramda da devam ediyor

İHA

Isparta’da gül hasadı bayramda da devam ediyor

Türkiye’nin gül bahçesi Isparta’da gül hasadı aralıksız devam ediyor.
Korona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan tarımsal üreticiler Ramazan Bayramı’nda da çalışmalarına devam ediyor. Gül hasat sezonunun başlamasıyla birlikte Ispartalı üreticiler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şehir ve ülke ekonomisine katkı sunmak için yoğun emek harcıyorlar.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da çiftçileri ve tarım işçilerini yalnız bırakmayarak gül bahçelerinde onları ziyaret etti. Vatandaşların bayramını tebrik eden ve çalışmalarında kolaylıklar dileyen Vali Seymenoğlu, tarımsal üretime kesintisiz devam edeceklerini bunun yanında korona virüs ile mücadeleden de taviz vermeyeceklerini söyledi.

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