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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyir halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi

İHA

– Isparta'da seyir halindeki otomobil, motor kısmında başlayan yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi

– Isparta’da seyir halindeki otomobil, motor kısmında başlayan yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.
Olay, saat 12.00 sıralarında Yeni Sanayi Sitesi 153. cadde üzerinde meydana geldi. Okay K. yönetimindeki 07 NB 529 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümünden bir anda alevler yükseldi. Alevleri gören sürücü, aracını durdurarak kendisini dışarıya attı. Kısa sürede alevler büyürken, çevredeki iş yerlerinden getirilen yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Isparta Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılmaz hale geldi.

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