1 kişide koronavirüs çıktı, mahallede filyasyon çalışması başlatıldı

<br>Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA merkezde koronavirüs testi pozitif çıkan 1 kişi karantinaya alınırken, oturduğu Vatan Mahallesi'nde filyasyon çalışması başlatıldı.<br>Kent merkezindeki Vatan Mahallesi'nde oturan kişi, koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine Isparta Şehir Hastanesi'nde karantinaya alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince testi pozitif çıkan kişinin oturduğu mahallede filyasyon çalışması başlatıldı.<br>DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ<br>2020-05-27 16:17:10<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.