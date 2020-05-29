Isparta'da, futbol sahasında cuma namazı

<br>Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'daki Milli Egemenlik Sentetik Futbol Sahası'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak, cuma namazı kılındı.<br>Isparta'da koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle cuma namazı, uzun aranın ardından tekrar kılındı. Kentte daha önce belirlenen camilerde bütün tedbirler alındı. Milli Egemenlik Sentetik Futbol Sahası'nda da cemaatin katılımıyla namaz kılındı. Sosyal mesafeli cuma namazı öncesi seccade dağıtılırken, girişe el dezenfektanı konuldu. Namaz öncesi futbol sahasında, sosyal mesafeyi belirlemek için çizgiler çizildi. Sahaya gelen cemaat, çizgilere göre yerlerini aldı. Cemaat, cuma namazının ardından yine sosyal mesafe ile futbol sahasından ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ<br>2020-05-29 14:41:35<br>
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