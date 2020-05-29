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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbol sahasında cuma namazı Ispartalılar Cuma namazına akın etti

İHA

Isparta'da Milli Egemenlik, Özel İdare ve Sav Futbol Sahalarında korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak cuma namazı kılındı. Sosyal mesafeli cuma namazı öncesi seccade dağıtılırken, vatandaşların ateşleri ölçüldü ve girişe el dezenfektanı konuldu. Namaz öncesi futbol sahasında sosyal mesafeyi belirlemek için çizgiler çizildi. Sahaya gelen cemaat, çizgilere göre saf tuttu.

Futbol sahasında cuma namazı Ispartalılar Cuma namazına akın etti

Isparta’da Milli Egemenlik, Özel İdare ve Sav Futbol Sahalarında korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak cuma namazı kılındı. Sosyal mesafeli cuma namazı öncesi seccade dağıtılırken, vatandaşların ateşleri ölçüldü ve girişe el dezenfektanı konuldu. Namaz öncesi futbol sahasında sosyal mesafeyi belirlemek için çizgiler çizildi. Sahaya gelen cemaat, çizgilere göre saf tuttu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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