Tartıştığı karısını bıçakla yaraladı

Isparta'da tartıştığı karısını bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Sanayi Mahallesi'nde bir markette çalışan Şefika Ç. ile eşi Mesut Ç. arasında, marketin otoparkında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Mesut Ç, eşinin kullandığı 67 NZ 625 plakalı otomobilin tekerleklerini, otoparktan çıkarken bıçakla patlattı. Daha sonra Mesut Ç, otomobilden indirdiği Şefika Ç.'yi bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Şefika Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Şefika Ç.’nin hastanede tedavisi sürerken, Mesut Ç. olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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