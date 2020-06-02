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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da spor salonları açılıyor

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında spor salonlarının 1 Haziran'dan itibaren her gün saat 22.00'ye kadar açık olacağının duyurulmasının ardından, Isparta'da spor salonlarında hareketlilik başladı. Açıklanan tedbirler kapsamında Isparta'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu'nca salonlarda geniş hijyen önlemleri alınacak.

Isparta’da spor salonları açılıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında spor salonlarının 1 Haziran'dan itibaren her gün saat 22.00'ye kadar açık olacağının duyurulmasının ardından, Isparta'da spor salonlarında hareketlilik başladı. Açıklanan tedbirler kapsamında Isparta’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu'nca salonlarda geniş hijyen önlemleri alınacak.
Covid19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolunun virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklar olduğu, damlacıklarla kirlenen yüzeylerle temas eden ellerin ağız, burun ya da gözlere dokunulması ile de hastalığın bulaşabildiği vurgulanan rehberde, bu nedenle hem spor salonu çalışanı hem de müşterinin Covid19 kapsamında sağlığını korumak için belirlenen kurallara uyması gerektiğine dikkat çekildi.
Açıklanan tedbirler kapsamında Isparta’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu'nca salonlarda geniş hijyen önlemleri alınacak. Spor yapanlar spor ayakkabılarıyla salona girecek ve ateşleri ölçülecek. Spor aletlerin, sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilmesi öncelikler arasında yer aldı. Ayrıca tek kullanımlık havlular vb. yeni kurallar getirildi. Isparta’da salon sahipleri getirilen yeni kurallara uymak için hazırlıklarını sürdürürken bu hafta içi bazı spor merkezlerin açılması bekleniyor.

“Hijyen, sosyal mesafe ön planda”
Isparta spor salonu işletmecilerinden Burak Akpınar, yeni düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Üyelerin giriş anından antrenmanda neler yapacağına kadar anlatan Akpınar, “Spor salonundaki koşu bandı, bisiklet gibi ekipman aralarında en az 2 metre olacak şekilde yerleştirilecek. Müşteriler randevu ile kabul edilecek. Müşterilerin girişçıkış saatleri kaydedilecek. Spor salonuna giderken kişisel havlu ve mat gibi malzemeler götürülmeli. Havluların işletme tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli personel tarafından verilecek. Çalışma saatinin ortasında bir saat müşteri alınacak ve genel temizlik yapılacak. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silmepaspaslama tercih edilecek. Koşu bantları, bisikletler, ağırlık aletleri gibi ürünler düzenli olarak temizlenecek. Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmeli. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan spor salonlarının havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli. Spor salonları sık sık havalandırılmalı" dedi.

“1 Temmuz itibariyle açmayı düşünüyoruz”
Salonlarını temmuz ayının başında açmayı planladıklarını belirten Akpınar, “Biz acele etmiyoruz. Diğer salon ve spor merkezlerinin durumuna göre hareket edeceğiz. 1 Temmuz itibariyle açmayı düşünüyoruz. Bizim için öncelikli olarak para kazanmaktan ziyade insan sağlığı. Ticaret ikinci planda, önemli olan sağlık” diye konuştu.

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