Tartıştığı eşini kaçmaya çalıştığı araçtan indirip, bıçakladı (2)

<br>TUTUKLANDI<br>Isparta'da, çıkan tartışmada otomobiline binerek kaçmak isteyen eşi Şefika Ç.'yi bıçakla yaralayan Mesut Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer yandan Şefika Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin tamamlandığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ<br>2020-06-02 22:29:57<br>
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