Isparta’da tarım işçisinde korona tespit edildi, 11 kişi gözlem altına alındı

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Şanlıurfa'dan Isparta'ya gelen bir tarım işçisinde korona virüs tespit edildi. İsmi açıklanmayan işçi karantinaya alınırken, temasta bulunduğu 11 kişi de gözlem altına alındı.

Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy’e Şanlıurfa'dan gelen bir tarım işçisinde korona virüs tespit edildi. Korona virüs tespit edilen kişi karantinaya alınırken, temasta bulunduğu 11 kişi ise gözlem altına alındı. Köye giriş ve çıkışlar kontrollü yapılırken, filyasyon çalışmaları sürüyor.

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